Le parc de Forest retrouve son éclat après trois ans de travaux

Le parc de Forest a été officiellement inauguré ce mercredi, à l’issue d’une rénovation complète menée par Beliris en collaboration avec la commune. Après plus de 70 ans sans réaménagement, ce vaste espace vert classé retrouve son cachet d’origine et offre désormais un cadre plus accessible, durable et convivial.

L’ensemble des sentiers a été redessiné sur base des plans historiques des années 1950. Le mobilier d’époque, comme les bancs et lampadaires en fonte, a été restauré. Les travaux ont aussi porté sur la gestion des eaux pluviales, avec la création de zones d’infiltration, afin de prévenir les inondations en aval. “On sent déjà les effets de cette protection place Rochefort”, précise l’échevin de l’Urbanisme Alain Mugabo. Le cœur du parc a été réaménagé avec la rénovation du chalet central, qui va accueillir un espace horeca, une conciergerie et des sanitaires publics. Trois auvents historiques ont également été restaurés, et une nouvelle plaine de jeux a vu le jour à proximité.

“Le parc de Forest est le jardin de celles et ceux qui n’en ont pas“, a déclaré le bourgmestre Charles Spapens, se félicitant d’une rénovation “qui répond aux besoins des habitants du quartier“. Tous les accès ont été améliorés. Un sentier en spirale permet de rejoindre le sommet de la butte, tandis que des éclairages renforcent la sécurité. Une fontaine d’eau potable est désormais en service.

Le chantier a mobilisé un budget de 10 millions d’euros, financé par Beliris, le programme de coopération entre l’État fédéral et la Région bruxelloise en charge de projets d’intérêt public dans la capitale. La plaine de jeux a été financée par Bruxelles Pouvoirs Locaux à hauteur de 125.000 euros. La commune prend en charge l’entretien du parc, et non Bruxelles Environnement comme c’est quasi toujours le cas avec les grands parcs de la capitale.

Belga – Photos Belga