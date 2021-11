Forest : plusieurs cas de Covid-19 mènent à la fermeture de l’usine Audi

Selon le syndicat CSC Metea, une douzaine de cas de Covid-19 ont été détectés dans un atelier, ce lundi.

Selon les informations récoltées auprès des syndicats CSC Metea et FGTB et dévoilées par L’Écho et De Tijd, des travailleurs de l’équipe du matin à l’usine Audi de Forest ont observé un arrêt de travail ce mardi matin suite la révélation de contaminations au Covid-19 au sein de l’usine.

Selon Louis Van Heddegem, délégué permanent CSC Metea, une douzaine de cas ont été enregistrés dans un atelier, lundi. Des travailleurs de l’équipe du matin s’en inquiètent, car ils ont été en contact avec ces personnes positives. L’équipe de l’après-midi, qui doit normalement terminer la semaine, ne souhaite pas non plus travailler au même endroit que les personnes qui ont été contaminées.

“Les travailleurs se concertent avec la direction. Ils ont peur de commencer au même endroit où travaillait la première équipe. La direction a toutefois désinfecté la zone ce matin”, explique Louis Van Heddegem à l’agence Belga.

Ce dernier affirme que l’usine Audi va fermer durant une semaine suite à ces cas de Covid-19 et la mise en quarantaine de plusieurs ouvriers. “S’il y a encore des cas, ils sortiront dans les neuf jours. Nous pourrons alors recommencer le 6 décembre”, dit-il. Maurizio Sabatino, délégué principal CSC, nous confirme que le travail est bien arrêté et qu’une réunion entre les syndicats et la direction est prévue dans la semaine.

“Précaution”

Peter D’Hoore, porte-parole d’Audi Brussel, confirme cette fermeture. “Par précaution, il a été décidé de ne pas poursuivre la production cette semaine. Plus tard cette semaine, nous allons voir comment et quand la production pourra reprendre“, explique-t-il. “La santé des employés est la plus grande priorité d’Audi et des mesures importantes pour freiner l’épidémie ont été prises” depuis le début de la pandémie, rapporte-t-il.

Gr.I. et J.-C. P. avec Belga – Photo : illustration Belga