Manifestations en Iran : L’opposition iranienne manifeste place Schuman à Bruxelles

Le régime des ayatollahs en Iran est voué à tomber, ont déclaré vendredi les porte-parole belges du Conseil national de la résistance iranienne (CNRI) lors d’une manifestation sur la place Schuman. Selon l’opposition iranienne, les manifestations en Iran évoluent vers une vraie révolution contre le régime. “L’Union européenne doit reconnaître les forces démocratiques dans le pays”, demande le porte-parole Shahin Gobadi. Une centaine de personnes ont participé à la manifestation à proximité des institutions européennes. “Le peuple iranien montre chaque jour qu’il n’a pas peur du régime”, décrit Shahin Gobadi. “Mais la communauté internationale reste silencieuse, elle doit reconnaître et soutenir le peuple iranien.” D’après les dernières informations du CNRI, des émeutes auraient éclaté dans 175 villes de toutes les provinces d’Iran.

L’Organisation des moudjahiddines du peuple iranien (OMPI) estime que le régime a déjà tué 52 manifestants et en a arrêté des milliers d’autres mais il s’agit d’une sous-estimation, selon le CNRI.

“Le nombre réel de victimes est bien plus élevé.” “Le peuple iranien riposte, en particulier la jeune génération”, poursuit le porte-parole de l’opposition. “Ils veulent renverser le régime par eux-mêmes et pour eux-mêmes. L’Union européenne doit les soutenir, il est temps que le monde se range derrière le peuple iranien.”

L’organisation demande notamment à l’Union européenne de considérer les Gardiens de la révolution islamique comme une organisation terroriste.

Shahin Gobadi ajoute qu’il existe déjà une “alternative viable” pour remplacer le régime iranien. “Le CNRI a une présidente élue, Maryam Radjavi, et a un plan de transition clair et concret pour remplacer le régime. Le peuple iranien rejette aussi bien le retour à la monarchie que la poursuite de la théocratie.”