Bodycam : début de la phase-test pour la zone de police de Mongtomery

Depuis ce mardi, six policiers vont tester pendant plus d’un mois des bodycams lors de leurs interventions.

En octobre dernier, la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles et la zone Bruxelles-Midi testaient ce nouveau matériel dans leur quotidien. Maintenant, c’est au tour de la zone de Mongtomery. Pour Michaël Jonniaux, chef de corps de la zone, les objectifs sont multiples. Ces caméras permettront d’avoir plus d’images des interventions et de leurs conditions. Le chef de corps précise que l’analyse des images par la suite aura un apport pédagogique et didactique. Lors de certains accidents sur le terrain, ces caméras seront des atouts pour mieux comprendre les divers problèmes. De plus, l’utilisation quotidienne des bodycams permettra une plus grande transparence de la part des agents des forces de l’ordre.

► À lire également : Des bodycams pour les policiers de Polbru après l’été

Les citoyens ne pourront pas refuser d’être filmés lors des interventions. Cependant, les policiers sont soumis à une obligation légale. Ils doivent au préalable, avertir les personnes interpellées qu’elles seront filmées et enregistrées.

Pour Michaël Jonniaux, le but de ces bodycams est, aussi, d’éviter les menaces et les tensions lors d’une interpellation.

► À lire aussi : De nouvelles bodycams prévues pour la zone Marlow

Pour le moment, six agents utilisent ce matériel dans le cadre d’une phase-test. Cette équipe se compose de différents services afin de savoir où optimiser l’utilisation de ces outils supplémentaires. Ainsi, deux agents sont à vélo et le reste en voiture.

La première partie de la phase, de trois semaines environ vise à essayer le matériel et voir si les différents objectifs sont bien validés. La seconde phase, de trois semaines également, sera l’achat de différents bodycams en fonction des services.

Ca.Pa. /Image : BX1