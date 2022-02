Voici le nouveau plan de circulation pour un Pentagone sans voiture de transit

C’est un plan qui va incontestablement changer la mobilité dans le centre de la capitale. Il entrera en vigueur le 16 août prochain.

Le plan a un objectif : interdire la circulation de transit dans les zones commerciales et résidentielles du Pentagone. Pour cela, les voitures seront déviées vers la Petite Ceinture ou des parkings via un système de boucles, de rues à sens unique et des filtres de trafic. Pour y rentrer, la Ville encourage les déplacements à pied, à vélo ou en transports en commun.

Seule la circulation locale y sera encore possible.

La feuille de route prévoit également un axe dédié aux cyclistes afin qu’ils puissent traverser le Pentagone du nord au sud. Plusieurs zones piétonnes seront également créées.

Le Pentagone sera le premier quartier de la Ville de Bruxelles à bénéficier du plan régional de mobilité Good Move. Il sera d’application dès le 16 août.

D’autres communes comme Schaerbeek et Anderlecht ont déjà procédé à de telles adaptations.

