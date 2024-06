“Il faut faire de la fluidité, une priorité”, insiste David Weytsman (MR)

Depuis le résultat des élections, une politique est dans tous les viseurs : le plan Good Move. Pour le Mouvement Réformateur, il faut tout remettre à plat. David Weytsman, député bruxellois (MR) était l’invité de Bonjour Bruxelles.

“Sur base de principe on peut suivre certains objectifs comme la qualité de vie, la lutte contre les embouteillages, mais on doit aussi encourager une politique de mobilité positive, et pas opposer les Bruxellois”, explique David Weytsman.

Il dénonce une politique binaire, où cyclistes et automobilistes s'opposent, et souhaite encourager une politique multimodale positive. "Il y a des problèmes dans la définition de Good Move, des mailles, leur taille, la façon, le report sur les axes structurants… Il faut tout remettre à plat, et refaire la politique de mobilité", rajoute-t-il. "Faire de la fluidité, une priorité", et cela passe par une quarantaine de propositions, dont la rénovation des trottoirs, pour le MR.

Négociation

Alors que le nouveau gouvernement bruxellois doit être décidé dans les prochains jours/semaines, les négociations continuent, et se déroulent dans la plus grande discrétion. “David Leisterh a la volonté d’avancer, laissons le travailler. Mais tout le monde doit comprendre que le MR a gagné les élections, avec une autre vision de la mobilité”.

Au-delà de la mobilité, le parti libéral rappelle certains thèmes importants de leur campagne : la sécurité, la propreté publique, l’enseignement ou encore l’emploi.

Ville de Bruxelles

David Weytsman est également le chef de groupe du MR à la Ville de Bruxelles, et nous confirme son intention de devenir bourgmestre de la Ville lors des prochaines élections communales d’octobre 2024.

■ Interview de David Weytsman (MR), chef de groupe MR à Bruxelles, au micro de Fabrice Grosfilley