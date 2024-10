Ville de Bruxelles : deux élus quittent la Team Fouad Ahidar avant d’avoir prêté serment

A la Ville de Bruxelles, deux élus de la Team Fouad Ahidar, Kader Sati et Yousra Nouar, ont annoncé vendredi soir qu’ils siégeront comme indépendants. Motif invoqué: une divergence avec la tête de liste (Moura Maimouni) sur les valeurs à défendre.

“Nous remercions Fouad (Ahidar) de sa confiance et nous considérons toujours qu’il s’agit d’une personne digne de respect, mais ces dernières semaines et pendant toute la campagne électorale, il s’est avéré que nous ne partageons pas les mêmes valeurs que notre tête de liste à la Ville de Bruxelles. Notre projet se doit d’être un projet collectif et pas tourné sur un seul individu. Nous ne sommes pas des pions, nous méritons aussi le respect. Être engagé au niveau communal, c’est travailler au bien-être de la population et cela vaut mieux que des sketchs scénarisés qui ridiculisent la politique et notre ville“, ont-ils expliqué, dans un communiqué adressé à l’agence Belga.

Faisant part de leur intention de siéger comme indépendants, les deux conseillers entendent “faire bouger les choses positivement vis-à-vis de notre population”. Ils se disent “convaincus qu’un projet progressiste” peut les y aider. Ils ont enfin dit rester fidèles à leurs valeurs et continuer à être “disponibles pour chaque citoyen qui souhaite soutenir une ville humaine et solidaire”. A la Ville de Bruxelles, La Team Ahidar avait recueilli 5 sièges (sur 49 ) à l’issue du scrutin dimanche dernier. Il lui en reste donc 3. C’est la liste PS-Vooruit emmenée par le bourgmestre sortant Philippe Close qui a remporté les élections, décrochant 16 sièges (-2). Elle a précédé dans l’ordre les listes MR+ (12 sièges; +5); PTB-PVDA (7 sièges; +1); Ecolo-Groen (6 sièges; -3). La Team Fouad Ahidar compte à présent le même nombre de sièges que les Engagés (3).

Belga.