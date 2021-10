Une nouvelle “éco-crèche” inaugurée à Laeken

La capacité totale de cette éco-crèche est de 56 places.

La crèche « Léopold 1er » quitte l’Avenue Richard Neybergh pour devenir l’éco-crèche Marie Popelin, située rue Léopold 1er à Laeken, indique ce vendredi Arnaud Pinxeren, échevin en charge de la Petite enface à la Ville de Bruxelles. La Ville qualifie ce nouvel établissement d'”éco-crèche” : la nourriture y sera bio, locale et de saison. Le bâtiment est par ailleurs passif.

“C’est un milieu d’accueil qui se veut éco-responsable et qui se donne 3 objectifs : zéro déchet, zéro plastique et une alimentation 100% bio et équilibrée. Concrètement, une éco-crèche met notamment à disposition du lait en poudre 100% bio, l’alimentation 100% bio des Cuisines Bruxelloises, une vaisselle durable et réutilisable et des langes écologiques/biodégradables ou lavables“, explique le communiqué.

56 places

Construit dans le cadre du contrat de quartier Bockstael, le nouveau bâtiment passif pourra accueillir 14 enfants supplémentaires. La capacité de l’éco-crèche passe ainsi de 42 à 56 places grâce au Plan Cigogne de l’ONE (Office de la Naissance et de l’Enfance). Un grande salle de psychomotricité sera à leur disposition et chacune des quatre sections (2 pour les bébés et 2 pour les plus grands) possède désormais un espace extérieur (terrasse et/ou petit jardin).

“Vu l’essor démographique de Laeken, il est tout à fait essentiel de créer des places pour la petite enfance. Ce projet de 4 millions d’euros (dont plus d’un tiers à charge de la Ville, le reste du budget étant réparti entre la Région et les Contrats de Quartier), a été mené à bien par le département du Patrimoine Public. Ce chantier a été compliqué mais le résultat est tout à fait à la hauteur de nos espérances tant en terme de places que de la qualité de l’accueil des enfants”, précise Lydia Mutyebele (PS), Echevine du Patrimoine public et de l’Egalité des chances.

Rédaction, image Ville de Bruxelles