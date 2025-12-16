Un cocktail molotov lancé lundi soir sur un immeuble des Marolles

Ces faits surviennent après des coups de feu tirés dans la nuit de jeudi à vendredi dans les Marolles, également rue Montserrat.

Un cocktail molotov a été lancé sur un immeuble situé dans le quartier des Marolles lundi soir, a indiqué mardi la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles.

“Hier soir, vers 22h56, un cocktail Molotov a été lancé contre la façade d’un immeuble situé rue Montserrat“, a déclaré la porte-parole de la police de Bruxelles-Capitale/Ixelles, Ilse Van de Keere. “Des dégâts matériels limités ont été constatés“.

Un périmètre de sécurité a été mis en place par la police et le laboratoire de la police judiciaire fédérale s’est rendu sur place. Le parquet a été informé des faits. L’enquête est en cours afin de clarifier les circonstances et le contexte précis des faits.