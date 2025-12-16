Un cocktail molotov lancé lundi soir sur un immeuble des Marolles
Un cocktail molotov a été lancé sur un immeuble situé dans le quartier des Marolles lundi soir, a indiqué mardi la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles.
“Hier soir, vers 22h56, un cocktail Molotov a été lancé contre la façade d’un immeuble situé rue Montserrat“, a déclaré la porte-parole de la police de Bruxelles-Capitale/Ixelles, Ilse Van de Keere. “Des dégâts matériels limités ont été constatés“.
Un périmètre de sécurité a été mis en place par la police et le laboratoire de la police judiciaire fédérale s’est rendu sur place. Le parquet a été informé des faits. L’enquête est en cours afin de clarifier les circonstances et le contexte précis des faits.
Ces faits surviennent après des coups de feu tirés dans la nuit de jeudi à vendredi dans les Marolles, également rue Montserrat. Plusieurs impacts de balle avaient été relevés sur une façade. Aucun lien entre les deux incidents n’a, à ce stade, été établi.
