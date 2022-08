Tram 10 à Neder-Over-Heembeek : la commission de concertation remet un avis favorable sous conditions

La commission de concertation a remis, le 26 juillet dernier, son avis concernant l’installation du tram n°10 à Neder-Over-Heembeek et le réaménagement de la rue de Heembeek, la rue François Veekmans, le Chemin Vert, la rue de Ransbeek, l’avenue de Tyras et la rue Bruyn.

La commission de concertation de la Ville de Bruxelles s’est réunie le 26 juillet dernier pour remettre son avis concernant le projet de la Stib de créer une nouvelle ligne de tram, la n°10, traversant Neder-Over-Heembeek, pointe ce mardi La Capitale. L’objectif est de créer une ligne entre le centre-ville et la cité du nord de la capitale via Rogier, la gare du Nord, Dockx et Heembeek, avec un réaménagement complet des voiries suivantes : la rue de Heembeek, la rue François Veekmans, le Chemin Vert, la rue de Ransbeek, l’avenue de Tyras et la rue Bruyn.

► Notre reportage du 3 février 2020 | Voici les détails de la ligne de tram qui reliera Neder-Over-Heembeek au centre-ville (vidéo)

Le projet a été présenté début 2020 par la Stib, mais il ne plaît pas à tous les riverains : une pétition a recueilli plusieurs milliers de signatures au printemps 2021 et une manifestation a même eu lieu avec une centaine de personnes sur la place Peter Benoit, en juin 2021. Ces riverains s’inquiètent notamment des nuisances sonores provoquées par le passage des trams et de la disparition d’arbres et d’espaces verts sur le tracé proposé par la société bruxelloise de transports en commun.

► Lire aussi | Neder-Over-Heembeek : 2 500 signatures recueillies contre le projet de tram

Après une enquête publique ouverte du 20 avril au 16 juin dernier (qui a mené à 777 réactions dont 2 pétitions de 78 signataires en tout), le dossier concernant le réaménagement des différentes rues de Neder-Over-Heembeek concernées par ce nouveau tram est passé le 26 juillet dernier devant la commission de concertation de la Ville de Bruxelles. Celle-ci réunit comme à chaque fois un représentant de la Ville de Bruxelles, un de la direction régionale de l’Urbanisme, un de la direction régionale des Monuments et Sites et un de Bruxelles Environnement.

“Prévoir le plus d’arbres possibles”

La commission de concertation remet un avis favorable sous conditions, comme le rapporte La Capitale. Plusieurs dizaines de conditions sont évoquées parmi lesquels le réaménagement de l’avenue des Croix de Feu pour que le projet “proposé se raccorde à la situation existante, et non au projet de restructuration de l’axe routier”, le réaménagement de place du Zavelput pour “raccorder les terrasses aux façades des horeca” ou encore l’amélioration de l’éclairage urbain de la rue François Vekemans.

Sur le plan environnemental, la commission demande de “prévoir le plus grand nombre d’arbres possibles” sur toutes les rues concernées par le passage du tram, tout en garantissant “le passage libre nécessaire pour les services de secours” et “la sécurité routière”. Elle propose également “d’étudier la possibilité d’intégrer de la végétation et l’infiltration des eaux dans les espaces non utilisés“ et de “végétaliser les voies du secteur Chemin Vert et du tronçon en site propre”. La commission ajoute qu’il faut “étudier la possibilité d’aménager un écoduc enterré” sous la rue de Ransbeek et l’avenue de Tyras. Enfin, elle demande de “prévoir un éclairage public raisonné et moins nuisible pour la faune dans les zones plus sensibles”, notamment au Chemin Vert et au Ransbeek.

Concernant la mobilité, la commission de concertation demande notamment de remplacer le stationnement en épis près du stade Mandela par du stationnement longitudinal, comme le demande le nouveau plan Good Living de la Région. Elle demande de revoir la traversée cyclo-piétonne au carrefour de la chaussée de Vilvorde et de la Vanosslaan et au carrefour Tyrias/Bruyn. Elle ajoute la nécessité de prévoir des zones de livraison sur la rue Vekemans entre 6h00 et 19h00 et l’agrandissement de la zone de livraison devant le Carrefour de la rue de Heembeek.

La Stib va donc devoir revoir sa copie avant d’obtenir la décision de la Région quant à l’obtention de permis d’urbanisme nécessaire à ce projet de tram.

► Cliquez ici pour découvrir l’avis complet de la commission de la concertation (à partir de la page n°103)

Gr.I. – Photo : STIB