Neder-Over-Heembeek : 2.500 signatures recueillies contre le projet de tram

Les habitants de Neder-Over-Heembeek ont recueilli plus de 2.500 signatures contre le projet de tram 10, selon la Capitale. Cette pétition a été déposée au parlement bruxellois.

Le mois dernier, la STIB a déposé une demande de permis d’urbanisme pour le futur tram 10. Ce moyen de transport doit relier l’hôpital militaire Reine Astrid à la place Rogier. À Neder-Over-Heembeek, le tram traverse plusieurs rues : l’avenue de Tyras, le Chemin vert, le site Solvay, la rue commerçante François Vekemans et la rue de Heembeek.

Cependant, le projet est contesté par un collectif d’habitants nommé : Non Au Tram à Neder-Over-Heembeek. Depuis septembre 2021, une pétition circule afin de demander une audience pour refuser ce transport public. En quelques semaines, cette pétition a recueilli plus de 2.500 signatures contre le projet. Selon le collectif, ce nombre est plus représentatif que celui avancé par la Ville de Bruxelles et la Stib lors de la “participation citoyenne”. En effet, en juin 2020, la Ville de Bruxelles a lancé un appel à candidature composé d’une trentaine de personnes chargées de réfléchir aux aménagements et aux voiries. Pour le collectif, ce panel citoyen, composé de 35 personnes, n’est pas représentatif de la pensée générale concernant le tram 10.

Les habitants du collectif ne sont pas contre les transports en commun, mais ils préfèrent un système de bus. Ils craignent qu’une ligne de tram amène trop de nuisances comme des vibrations, des problèmes sonores et moins de sécurité.

Ca.Pa / image :BX1