Philippe Close plaide pour une présence militaire au Port d’Anvers et autour de la prison de Haren

Selon le bourgmestre de la Ville, “ce qui se passe dans nos quartiers trouve sa source dans le Port d’Anvers“.

Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close (PS) est favorable à un déploiement de militaires au Port d’Anvers, autour de la prison de Haren, et à certains postes fixes comme les ambassades pour dégager de la capacité policière dans la cadre des enquêtes judiciaires et dans les quartiers de la ville.

M. Close l’a indiqué lors de la séance du conseil communal de lundi soir, en réponse à des questions d’Aline Godfrin (MR) sur la perception d’une hausse de la criminalité au sein de la population du centre de la capitale et par Mourad Maimouni (Team Fouad Ahidar) sur la ventilation des effectifs policiers par service.

Diminution de la délinquance, mais…

Selon Philippe Close, entre 2024 et 2025, tous les faits de délinquance ont diminué (vols dans véhicules habitations, vols à la tire, dégradations et vols de vélo), mais les violences physiques sur la voie publique (de 135 à 158) et les faits de stupéfiants ont augmenté.

“Nous avons la chance à Bruxelles d’avoir un excellent Procureur du Roi qui a décidé de prendre les choses en main, que je rencontre quasi toutes les semaines avec qui j’ai un dialogue permanent et qui a décidé que la réponse pénale devait être forte.“

“Sous l’impulsion de la nouvelle politique de poursuites du parquet de Bruxelles, désireux d’apporter une réponse pénale à tout fait infractionnel porté à sa connaissance, depuis janvier à ce jour quelque 5.000 auteurs présumés d’infractions pénales ont été déférés au parquet sur l’ensemble des six zones de police“, a notamment dit le bourgmestre.

Selon celui-ci, les services de la zone de police de Bruxelles-Ixelles, tant en civil qu’en tenue, présents de jour comme de nuit sur le territoire de la Ville, s’inscrivent dans cette nouvelle politique de constats infractionnels avec avis systématique au parquet. Il en résulte que le nombre d’arrestations au cours de l’été 2025 sur le centre-ville a augmenté de 322%. “Cette proactivité policière en concertation étroite avec les magistrats du parquet tend à expliciter cette baisse de la criminalité“.

“Ce qui se passe dans nos quartiers trouve sa source dans le Port d’Anvers“

Parmi de nombreux chiffres, M. Close a notamment évoqué le nombre de vols à la tire (pickpokets) “en chute libre car ces faits sont à présent systématiquement poursuivis“. Pour le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, les militaires doivent être déployés au Port d’Anvers “où nous sommes dans une situation de non-droit hors de contrôle. Quasi toute la cocaïne qui rentre en Europe passe par le Port d’Anvers où des dockers, des douaniers et des familles sont menacés. Ce qui se passe dans nos quartiers trouve sa source dans le Port d’Anvers“, a-t-il commenté.

Philippe Close est également partisan d’une présence de militaires autour de la prison de Haren, où des élastiques et des drones sont utilisés pour “livrer” des téléphones ou encore de la drogue. Le collège de la Ville se prépare dans ce contexte à commander une deuxième barrière Heras pour une nouvelle clôture d’enceinte.

Enfin, le bourgmestre ne s’est pas montré partisan de patrouilles mixtes dans les quartiers car il ne voit pas la plus-value de la présence de militaires sur ce terrain.

Belga, image Belga