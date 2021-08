Palais de justice : les quatre nouvelles salles d’audience ne seront pas prêtes d’ici la rentrée

Le projet d’installation de quatre nouvelles salles d’audience dans et autour d’une cour intérieure du Palais de justice de Bruxelles a pris du retard, indice ce lundi La Capitale.

Approuvé par le gouvernement fédéral en 2010 et lancé en septembre 2018, le projet “Box in the Box” consistez en l’installation de quatre nouvelles salles d’audience hautement sécurisées dans l’une des cours intérieures du Palais de justice de Bruxelles. Ces salles seront utilisées pour le traitement d’affaires correctionnelles, et permettront une circulation séparée entre les magistrats, le public et les détenus.

Ce chantier de plus de 4 millions d’euros devait normalement se terminer à la rentrée 2021, avec l’espoir d’utiliser ces nouvelles salles dès la rentrée judiciaire prévue à la mi-septembre. Mais selon le porte-parole de la Régie des Bâtiments interrogé par La Capitale, le chantier connaîtra du retard sur le planning initial, désormais prévu pour fin 2021. “Des adaptations sont désormais demandées par l’Ordre Judiciaire qui, si elles sont acceptées, auront indéniablement un impact tant sur le planning, que sur le coût du chantier”, explique le porte-parole.

Il précise que ces adaptations concernent la longueur des bancs des magistrats et des prévenus, pour qu’il y a plus de distance entre eux. “S’il est in fine décidé de réaliser ces adaptations, Box in the box sera mis à la disposition de la Justice au dernier trimestre de cette année”, conclut le porte-parole. Le SPF Justice ajoute qu’une réunion avec la Régie des Bâtiments est prévue ce mois-ci pour discuter de ces demandes.

Gr.I. – Photo : Régie des Bâtiments