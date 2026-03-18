L’ex château d’eau de Tour & Taxis désormais classé deviendra un incubateur d’entreprises

Le château d’eau de Tour & Taxis, dont le classement au patrimoine de la Région bruxelloise a été annoncé mardi, deviendra un incubateur d’entreprises, a indiqué mercredi le président du CPAS de la Ville de Bruxelles, David Weytsman (MR).

“Propriétaire des lieux, le CPAS est un partenaire public clé du développement de Tour & Taxis pour développer de nouvelles activités économiques, créer de nouveaux emplois et projets d’insertion professionnelle“, a commenté celui-ci, dans un communiqué. Pour M. Weytsman, la rénovation à venir est une opportunité concrète pour embellir le site, renforcer l’attractivité du centre d’entreprises Be-Here tout proche et accélérer le développement économique à Laeken.

Porté sur les fonts baptismaux par le CPAS, Be-Here est un pôle d’activités urbaines regroupant des commerces et entreprises éco-responsables proposant une offre allant de la production alimentaire au bien-être en passant par la mobilité, l’artisanat ou encore la culture. Le château d’eau sera donc restauré et transformé en espace multifonctionnel capable d’accueillir jusqu’à 200 personnes pour des congrès, événements, et formations.

Pour David Weytsman, l’ambition est d’y créer plus d’activités, générer de l’emploi et soutenir l’insertion professionnelle avec une attention à la dimension sociale, avec la mise à disposition des espaces pour les acteurs économiques et associatifs. “Ce projet a trop traîné. Il est temps d’agir. Nous avons obtenu le classement, finalisons les plans et engageons la rénovation pour faire de ce lieu emblématique un moteur d’activité, d’emplois et d’opportunités pour Laeken“.

Le CPAS de la ville de Bruxelles avait acheté le bâtiment en 2016 et avait initié la procédure de classement en 2022. Le classement intervenu concerne l’enveloppe des bâtiments, l’ensemble des façades et leurs éléments décoratifs, ainsi que l’escalier métallique en colimaçon du château d’eau.

Belga