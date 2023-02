Les travaux de réaménagement du boulevard Adolphe Max ont démarré : voici les changements prévus

Le chantier devrait se terminer en mars 2024.

Depuis mercredi, les engins de chantier sont en place sur le boulevard Adolphe Max et ses rues adjacentes (rues de la Fiancée, du Finistère, du Pont-Neuf, Saint-Pierre et de Malines). Des travaux de rénovation sont prévus de façade à façade pour un an.

Les places de parking en épi vont disparaître, les trottoirs vont être plus larges et une soixantaine d’arbres vont être plantés, entre des zones de livraison et des places de parking pour les personnes à mobilité réduite (PMR). L’objectif est de redynamiser ce quartier entre De Brouckère et Rogier.

Les travaux devraient durer un an. Les commerces restent accessibles durant le chantier, alors que les piétons et cyclistes peuvent toujours circuler dans l’artère.

► Lire aussi | Le chantier Boulevard Adolphe Max et ses rues adjacentes commence ce mercredi (carte)

■ Reportage de Thomas Dufrane, Béatrice Broutout et Timothée Sempels.