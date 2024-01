La Ville de Bruxelles souhaite installer des magasins d’alimentations dans la galerie Bortier

Depuis la rentrée de septembre, les bouquinistes de la galerie constatent de nombreux changements, et cela risque de se poursuivre avec le départ de la plus grande librairie La Boquinerie en mars prochain, selon les informations de Bruzz.

Entre la Gare centrale et la Grand-Place, la galerie Bortier accueille des bouquinistes depuis 175 ans. Mais, depuis quelques semaines, la grande librairie, La Boquinerie, est fermée. Celle qui regorge de livres rares et anciens est un lieu de rendez-vous pour les amateurs et collectionneurs. Mais, de moins en moins de livres sont présents. Une partie a été transférée au centre d’art de l’ancienne imprimerie de la Banque nationale et le reste risque d’être donné ou envoyé dans d’autres pays, notamment en Afrique.

En septembre dernier, les bouquinistes installés dans la galerie craignaient d’être expulsés, alors ils avaient lancé une pétition. Elle a déjà recueilli plus de 11.000 signatures.

La galerie appartient à l’Agence foncière et elle souhaite transformer la galerie afin de lui offrir plus de dynamisme. Alors, il y a quelques semaines, les librairies qui composent la galerie ont eu un avant-goût de ce qui risque de s’installer à la place de leur commerce. À la place de La Bouquinerie, il y aurait quatre commerces : une poissonnerie, une boucherie et un caviste. Il y aurait également un magasin de fleurs, un café d’art et possiblement un disquaire.

