La librairie Pêle-mêle fait peau neuve

Depuis deux mois, la librairie s’est bien agrandie dans le centre-ville. Plus de rayons et surtout plus de romans, bandes dessinées ou jeux-vidéos, l’institution ne dénote pas en 80 ans d’existence.

Ce magasin de seconde main à maintenant un nouvel étage afin d’accueillir encore plus de trouvailles pour les collectionneurs. L’établissement fait désormais plus de 800 mètres carré dans le but de permettre au public toujours croissant de venir plus facilement. De plus, l’objectif de cet agrandissement, est de toucher un nouveau public, plus familial.

■ Un reportage de Daphné Fanon, Karim Fahim et Timothée Sempels