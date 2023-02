La dernière étape du Tour de Belgique cycliste débutera et arrivera à Bruxelles, le 18 juin

Cette dernière étape se déroulera le même jour que le traditionnel BXL Tour.

L’information, révélée par BX1, a été fficialisée par Golazo, société organisatrice du Tour de Belgique cycliste : la Ville de Bruxelles va accueillir le départ et l’arrivée de la dernière étape du Tour de Belgique en 2023. Ce sera la deuxième épreuve cycliste professionnelle organisée dans les rues de la capitale, avec la Brussels Cycling Classic, prévue le 4 juin.

Le Baloise Belgium Tour, tour de Belgique cycliste, est organisé du 14 au 18 juin prochain. La première étape s’élancera de Scherpenheuvel-Zichem, dans le Brabant flamand, avant une deuxième étape entre Merelbeke et Knokke-Heist, un contre-la-montre autour de Beveren et une nouvelle journée de course autour de Durbuy. Et la dernière étape débutera et arrivera donc à Bruxelles, au pied de l’Atomium. Un accord a été trouvé entre Golazo et la Ville de Bruxelles pour cette organisation. L’aube d’une relation qui pourrait durer entre la société flamande et la Ville, puisque les deux entités ont l’ambition, avec le soutien du fédéral et de la Région bruxelloise, d’organiser les championnats du monde de cyclisme sur route à Bruxelles en 2030, comme nous l’évoquions fin janvier.

Cette dernière étape du Baloise Belgium Tour se déroulera le dimanche 18 juin, soit le même jour que le BXL Tour, l’événement cycliste amateur qui se déroule chaque année dans les rues de la capitale depuis 2018. Le BXL Tour démarrera comme d’habitude de la place des Palais pour un circuit d’une quarantaine de kilomètres menant les cyclistes jusqu’au pied de l’Atomium. Cette compétition pour amateurs se déroulera le matin, avant l’organisation du Baloise Belgium Tour prévue dans l’après-midi.

L’objectif des organisateurs sera également d’attirer le champion du monde Remco Evenepoel, originaire de Schepdaal et amoureux de Bruxelles. S’il n’a pas encore confirmé son programme, Evenepoel pourrait ainsi disputer le Tour de Belgique, trois semaines après la fin du Tour d’Italie, son grand objectif du printemps.

Grégory Ienco – Photo : Belga