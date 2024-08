Lotte Kopecky remporte la médaille de bronze de la course en ligne

Lotte Kopecky, championne du monde sur route en titre, s’est emparé de la médaille de bronze à l’issue d’un sprint final dans la course en ligne de cyclisme sur route des Jeux Olympiques de Paris dimanche.

Au lendemain du sacre de Remco Evenepoel dans l’épreuve masculine, la Belgique a signé une nouvelle médaille en cyclisme sur route. L’Américaine Kristen Faulkner décroche l’or après une attaque à trois kilomètres de l’arrivée. La Néerlandaise Marianne Vos prend la médaille d’argent.

Justine Ghekiere, Margot Vanpachtenbeke et Julie Van de Velde, les trois autres coureuses belges alignées, ont respectivement terminé 24ème, 43ème et 53ème. Kopecky avait pris la 6e place du chrono, malgré une chute, samedi dernier. Elle sera également engagée sur deux épreuves de cyclisme sur piste (l’américaine le 9 août et l’omnium le 11 août). Lors des Jeux Olympiques de Tokyo il y a trois ans, l’Anversoise de 28 ans avait été alignée sur la course en ligne féminine et avait obtenu une 4e place derrière l’Autrichienne Anna Kiesenhofer, la Néerlandaise Annemiek van Vleuten et l’Italienne Elisa Longo Borghini. Sur piste, elle avait signé une 10e place à l’issue de l’américaine et un abandon dans l’omnium.

A 68 kilomètres de l’arrivée, Margot Vanpachtenbeke a été victime d’une chute après une séparation du peloton à cause d’un obstacle routier. La Hongroise Blanka Vas et Marianne Vos ont attaqué en duo à vingt kilomètres de l’arrivée en laissant une partie du groupe des favorites à 10 secondes. Kopecky est remontée avec Faulkner pour rejoindre le duo de tête à quatre kilomètres de la ligne d’arrivée située au pied de la Tour Eiffel, moment choisi par l’Américaine pour envoyer une attaque qu’aucune des trois coureuses n’a réussi à suivre, se disputant les deux autres médailles au sprint par la suite.

