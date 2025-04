Athlétisme : rencontre avec Elliot Vermeulen, l’étoile montante du demi-fond belge

À 18 ans, ce jeune garçon a fait une entrée fracassante dans l’histoire de l’athlétisme belge. À Madrid, Elliot Vermeulen signe un chrono impressionnant de 3’42’’76 sur 1 500 m, et bat à nouveau son propre record de Belgique réalisé un mois plus tôt, au Luxembourg.

En février 2025, sur l’anneau de Boston, le spécialiste du demi-fond bat un autre record national. Celui du mile, distance ancestrale anglo-saxonne peu pratiquée chez nous. À l’arrivée, un chrono de 4’00″48 et avec la manière : Victoire du mythique mile international du Grand Prix New Balance.

Deux records de Belgique qui ont attiré l’attention des marques de vêtements de sport, et qui ont offert un contrat à Elliot récemment.

Derrière les succès de ce performer, s’écrit une belle histoire humaine : celle d’une collaboration coach-athlète qui fonctionne à merveille. Son entraineur, Tim Moriau, bien connu dans l’athlétisme national, l’a pris sous son aile il y a 7 ans. Il façonne Elliot pas à pas pour qu’il devienne sereinement le meilleur athlète possible, sans pression, selon une approche minutieuse, mais aussi un environnement inspirant. Ensemble, ils écrivent leur histoire en parallèle de l’histoire de l’athlétisme belge. Au contact d’élites comme Isaac Kimeli, le jeune Bruxellois s’inspire et apprend l’exigence qu’implique la volonté de performer à un haut niveau.

Elliot a fait ses premiers pas dans la course à pied au stade fallon, la résidence du club bruxellois du White Star. C’est sous la supervision de Jeff Anthierens, qu’il s’entraîne, et connaît ses premiers succès notamment en cross-country. “Elliot était très discipliné, et discret à l’entraînement” se souvient son premier coach.

“Devenir la meilleure version de moi-même”

Du haut de son 1m86, cet amoureux de musique dégage un esprit serein. Conjugué à un talent intrinsèque, sa force dans les spikes, c’est garder la tête sur les épaules. S’enflammer, c’est pendant la course. Son caractère humble, sa discipline à l’entraînement, combiné à un entourage bienveillant font de lui une véritable promesse du demi-fond. Il a en effet toutes les qualités requises pour gravir les sommets : de l’or dans les jambes, un suivi de qualité, et une approche du sport sereine.

L’esprit d’Elliot est à présent tourné vers le grand rendez-vous estival : les championnats d’Europe juniors en Finlande, un potentiel grand moment dans sa jeune carrière.

Et lorsqu’on le questionne sur ses ambitions à long terme, ce qu’il souhaite, c’est “devenir la meilleure version de moi-même. Chaque jour, je pense à l’athlète que j’ai envie de devenir, et c’est ce qui me motive.”

Copyright photo : New Balance

■ Reportage de L.Vandormael, K.Fahim et P.Bourrières