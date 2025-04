Championnats d’Europe de running : l’Italien, Iliass Aouani, champion d’Europe de marathon, Dorian Boulvin, 9ème et 1er Belge

Organisée entre Bruxelles et Louvain, la première édition des Championnats d’Europe de running (comprenez course sur route) a été un succès, tant pour les Belges engagés sur les trois épreuves représentées (10 km, semi-marathon et marathon) avec 7 médailles glanées, dont 3 en individuel. Particularité de cet Euro de running : il était ouvert aux amateurs également, qui ont saisi l’opportunité de courir dans la même course que quelques-uns des meilleurs européens de la course de fond.

Sur la distance reine de la course de fond, le marathon, 12.500 personnes ont répondu présent sur la ligne de départ, installée sur la prestigieuse Place des Palais, face au Palais-Royal. Et, sur le coup de 10 h 15, c’est le Roi Philippe qui donnera d’ailleurs le coup d’envoi des 42,195 kilomètres.

Dans les premiers kilomètres, au cœur de la capitale belge, un groupe de 15 coureurs se dessine en tête, avant de progressivement s’écrémer au fur et à mesure que les foulées se rapprochaient de Louvain, dont le centre-ville accueillait la ligne d’arrivée de ces Championnats d’Europe. Les Belges, Dorian Boulvin et Thomas de Bock tiennent le coup dans le groupe de tête pendant au moins une quinzaine de kilomètres avant de lâcher du lest.

5 athlètes, dont 4 de l’équipe d’Israël, creusent un écart et font la course ensemble jusqu’à leur arrivée dans le centre-ville de Louvain. Quelques kilomètres dans les rues de la ville flamande plus tard, ils sont 4 à se disputer l’or. À 500 m de l’arrivée, le rythme s’emballe, et un mano mano entre l’Italien, Iliass Aouani et l’Israélien, Gashau Ayale s’engage. L’athlète de l’équipe italienne jette ses dernières forces, et prend le dessus sur son adversaire. Au bout de la ligne droite, il va conquérir son premier titre européen. Une victoire qui sonne comme une vraie délivrance après des moments difficiles. Le podium européen est complété par deux membres de l’équipe israélienne, Gashau Ayale, en argent, et Maru Teferi, en bronze.

Dorian Boulvin va décrocher une belle 9e place, et celle de 1er Belge. Thomas De Bock réalise son objectif d’accrocher un top 10, puisqu’il finit 10e, et 2e Belge.

Chez les dames, la marathonienne Hanne Verbruggen a couru la majeure partie de ce marathon dans le groupe de tête. Longtemps, elle aura donc été en lice pour une médaille, avant, comme elle l’a confié, de faire de l’hyperventilation, et perdre connaissance un bref instant, suite à, ce qu’elle a déclaré, des tentatives de déstabilisation de trois coureuses avec lesquelles elle occupait le lead de la course. Hanne Verbruggen franchira la ligne d’arrivée en 12e position.

Le sacre européen est revenu à l’Espagnole, Fatima Ouhaddou, suivie d’une de ses compatriotes, Majida Maayouf, qui prend l’argent, tandis que la médaille de bronze revient à l’Israélienne, Chemtai Lonal Salpeter.