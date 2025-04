Jupiler Pro League : l’Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges restent sur un nul

L’Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges ont partagé l’enjeu (0-0) lors de la 6e journée des Champions playoffs de la Jupiler Pro League. Ce match nul permet aux Bruxellois de rester en tête avec 44 points, soit une unité de plus que leur adversaire du jour. Le Racing Genk, battu sur sa pelouse par l’Antwerp (0-1) est troisième avec 41 points.

Comme en milieu de semaine, l’Union laissait la maîtrise du ballon au Club Bruges. Les Blauw en Zwart étaient les premiers à mettre le nez à la fenêtre sur une tête de Ferran Jutgla (8e). Ils étaient même tout proches de prendre les devants sur un tir de Chemsdine Talbi, repoussé sur sa ligne par Koki Machida (14e). Les Brugeois créaient à nouveau le danger par la suite via Jutgla (22e) et Maxim De Cuyper (24e), qui n’ont pas trouvé le cadre. L’Union réagissait alors à la demi-heure de jeu par l’entremise de Promise David qui a tiré juste à côté du but de Nordin Jackers, qui remplaçait Simon Mignolet, blessé, dans les cages visiteuses.

Au retour des vestiaires, le Club se créait une double occasion via Talbi qui butait tout d’abord sur Anthony Moris avant de placer son tir juste à côté du but (57e). La deuxième période se déroulait cependant sur un faux rythme sans grosse opportunité de part et d’autre. Dans les dernières minutes, le défenseur brugeois Brandon Mechele plaçait sa tête à côté du but unioniste (87e) mais aucune des deux formations ne parvenait finalement à faire la différence.

