Flèche Brabançonne : Remco Evenepoel reprend la compétition et retrouve ses coéquipiers

Blessé le 3 décembre après avoir été reversé lors d’une sortie d’entraînement, Remco Evenepoel reprend la compétition quatre mois et demi plus tard à l’occasion de la 65e édition de la Flèche Brabançonne (1.Pro), vendredi entre Beersel et Overijse.

Le parcours de 162.6 km comprend 21 côtes dont plusieurs sur pavés. L’arrivée sera jugée après le virage en S d’Overijse et une côte de 1300 mètres d’une moyenne de dénivelé positif de 4.2%. La dernière course de Remco Evenepoel remontait au 12 octobre au Tour de Lombardie où il avait fini 2e derrière Tadej Pogacar. Sa 59e et dernière victoire date du 22 septembre dans le contre-la-montre des championnats du monde de Zurich. Son équipe Soudal Quick-Step a officialisé son retour mardi en annonçant la liste de ses équipiers.

Le double champion olympique de Paris pourra compter sur les Néerlandais Pascal Eenkhoorn et Pepijn Reinderinkil, Gil Gelders, Pieter Serry, le champion de Grande-Bretagne Ethan Hayter et l’Italien Thomas Pesenti, habituel coureur de la formation de développement. “Je compte les jours jusqu’à ce que je puisse courir à nouveau avec les gars pour la première fois depuis plus de six mois. Il s’est écoulé beaucoup de temps depuis ma dernière sortie avec l’équipe, mais je suis heureux d’être si proche de mon retour. J’ai travaillé dur tous ces mois, j’ai effectué un solide stage d’entraînement en Espagne et je me sens bien et motivé pour la Flèche Brabançonne. Je n’y vais pas avec des objectifs spécifiques, car le plus important est de retrouver le rythme de la course après tout ce temps”, a déclaré Remco dans le communiqué de son équipe.

Belga