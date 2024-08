Le double champion olympique Remco Evenepoel de retour en Belgique célèbre avec ses fans

Le retour du prodige sur ses terres. Remco Evenepoel est rentré en grande pompe dans sa commune de Schepdaal, à quelques kilomètres de Bruxelles. Le double champion olympique fêté comme il se doit pour de nombreux fans, dont beaucoup de Bruxellois.

Sous un tonnerre d’applaudissement, la star du jour lève les bras. Avec ses exploits en toile de fond, le “petit cannibale” arrive en terrain conquis. Un moment important après un mois d’été historique : “Je viens de le dire sur le podium. Sans les fans, il n’y a pas les performances. L’évènement qu’on fait aujourd’hui, c’est pour remercier les fans, ma famille et les amis pour tout ce qu’ils font pour moi. Je veux fêter tout ce qu’il s’est passé le mois passé avec mes fans“, nous répond Remco Evenepoel.

Avant le réconfort, il y a biensur l’effort. Remco Evenepoel avait donné rendez-vous à ses fans pour une petite balade dans ses rues préférées. Un moment magique pour certaines personnes qui l’ont côtoyé plus jeune. “On est supporters et voisins de Remco qui habite tout près. Donc, on se sent obligés d’être ici aujourd’hui. On a donc fait, avec les copains, le tour des 85 km“, nous dit un fan.

Après une petite séance de dédicaces, la journée se cloturera vers 20h00. Le temps pour Remco Evenepoel d’aller au Lotto Park pour donner le coup d’envoi d’Anderlecht – Louvain ce samedi soir. “C’est toujours chouette de retourner au Lotto Park et voir le club d’Anderlecht. D’abord, je vais bien profiter de ce moment ici et puis je vais encore profiter sur le terrain“, se réjouit Remco Evenepoel.

Célébrer, Remco a pu le faire avec ses fans, avant de recevoir un vélo en or. Un symbole pour un sportif de 24 ans qui l’est tout autant.

■ Reportage de Gilles Joineau, Massimo Pane et Manu Carpiaux