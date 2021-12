La Brafa est reportée en juin 2022 et déménage à Brussels Expo

Après avoir annoncé l’impossibilité d’organiser son édition 2022 en janvier prochain dans les travées de Tour & Taxis, la Brafa se tiendra finalement du 19 au 26 juin 2022, mais à Brussels Expo.

La Brafa, la foire internationale d’art et de design de Bruxelles, se tiendra finalement bien en 2022. Non pas lors des dix derniers jours en janvier comme traditionnellement. Non pas à Tour & Taxis comme elle en avait l’habitude depuis une vingtaine d’années. La Brafa 2022 aura lieu du dimanche 19 juin au dimanche 26 juin sur le site de Brussels Expo, au Heysel, annonce l’association Foire des Antiquaires de Belgique par voie de communiqué.

“Le mois de juin, loin de la résurgence du Covid-19 en période hivernale, nous semble être le mois le plus opportun pour organiser la foire dans des conditions optimales et aussi pour permettre aux visiteurs de découvrir les différentes expositions et événements culturels qui se tiendront à ce moment-là en Belgique”, estime Harold t’Kint de Roodenbeke, président de la Brafa.

Ce déménagement au Heysel s’annonce d’ailleurs comme une nouvelle page de l’histoire de la Brafa après 18 années d’organisation à Tour & Taxis. “Aujourd’hui le groupe Nextensa (NDLR : gestionnaire de Tour & Taxis) nous a fait part de ses ambitions de redévelopper certains projets pour en faire un quartier plus durable encore, ce qui rend l’organisation de la Brafa inadaptée sur leur site“, explique Beatrix Bourdon, managing director de la Brafa. D’où cette idée de trouver un lieu vaste pour accueillir les exposants et visiteurs de la foire bruxelloise.

Gr.I. – Photo : Brafa