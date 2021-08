La 713e édition du Meyboom a bien lieu ce lundi : voici le programme

Le Meyboom se déroule bien ce lundi 9 août dans des conditions particulières, mais moins restrictives que l’an dernier.

Après une édition réduite à sa plus simple expression en 2020, la 713e édition du Meyboom retrouve cette année le public, annonce la Ville de Bruxelles. Tous les participants et tous ceux qui assisteront à cette tradition doivent toutefois porter le masque, même en extérieur, et sur l’ensemble du parcours.

Après la découpe de l’arbre par le bûûmdroegers en matinée, dans la Forêt de Soignes, 30 porteurs s’occuperont d’amener l’arbre via Etterbeek, Schaerbeek et Saint-Josse-ten-Noode jusqu’au centre de Bruxelles.

Le cortège du Meyboom démarrera à 13h20 depuis la rue des Sables jusqu’à la Grand-Place via la rue du Marais, la rue Fossé aux Loups, la place de la Monnaie, la rue des Fripiers, la rue de Tabora, la place de la Bourse, la rue du Midi, la rue du Lombard et la rue de l’Étuve. L’arrivée sur la Grand-Place de Bruxelles sera prévue vers 14h30 pour une grande cérémonie, avec présence du public qui devra toutefois porter le masque, comme les porteurs et accompagnants de ce défilé. Des animations seront également prévues pour le public dès 13h30 sur la Grand-Place.

L’arbre reprendra sa route vers 15h30 via la rue Chair et Pain, la rue Marché aux Herbes, la rue de la Fourche, la rue de l’Écuyer et la rue Montagne aux Herbes Potagères. L’arrivée à l’angle de la rue des Sables et de la rue du Marais est prévue entre 16h30 et 17h00. L’arbre devra alors être planté avant 17h00, pour faire face aux Louvanistes, qui plantent également leur Meyboom à la même date.

