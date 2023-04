Des lieux queers et lesbiens vandalisés à Bruxelles et Ixelles

Ce week-end les vitrines du The Crazy Circle et du The Agenda, deux bars queers et lesbiens ont été vandalisés.

À Ixelles et dans le centre de Bruxelles, ce week-end deux bars alternatifs ont été saccagés. Après avoir brisé la vitrine, les casseurs/cambrioleurs ont pénétré dans les établissements dans le but de voler les caisses et détruire l’intérieur. Des caméras de vidéo-surveillance du The Crazy Circle ont filmé les individus entrant sur les lieux et découvrant la caisse vide. De nombreux messages de soutien ont circulé sur les réseaux sociaux, notamment la story de The Agenda qui a été relayée de nombreuses fois.

Du côté de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles, le porte-parole a indiqué que le bar “The Crazy Circle” à Ixelles a été cambriolé dimanche matin, tandis que le bar “The Agenda” au Plattesteen à Bruxelles et que le “Stammbar”, situé à deux pas, dans la rue du Marché au Charbon, ont été cambriolés dimanche en fin d’après-midi. Des procès-verbaux ont été dressés et des investigations sont en cours. Actuellement, rien ne permet de conclure que ces trois cambriolages sont liés, a précisé la police.

Depuis quelques mois, ce ne sont pas les premiers lieux saccagés où les positions féministes sont engagées et assumées.

