Des commerçants du centre-ville suivent des cours de néerlandais pour mieux servir leur clientèle

Un projet pilote a été lancé ce matin à la Maison du néerlandais : il propose des cours de néerlandais aux commerçants du Centre Monnaie.

Pour leur premier cours, des vendeurs d’une galerie commerçante du centre de Bruxelles apprennent notamment à dire “bonjour” comme de vrais néerlandophones. Le cours est donné en néerlandais de A à Z : “C’est un peu difficile au début, mais je pense qu’il n’y a que comme ça qu’on peut se perfectionner“, admet l’un d’eux. “Pour le moment, j’aime bien“.

Au total, les élèves auront vingt heures de cours payées par le propriétaire de la galerie. “Le but, c’est qu’ils puissent, dans un premier temps, accueillir des clients néerlandophones et leur offrir un service de base en néerlandais“, explique Lamiaa Al Hammoum, professeure de néerlandais.

C’est un budget pour le propriétaire qui estime que le jeu en vaut la chandelle : “On veut que tous les clients se sentent bienvenus“, précise Jessica De Baudringhien, responsable des galeries commerçantes The Mint et Anspach. “On constate que la plupart des gens ne parlent que le français, mais pour nous, c’est important que les clients néerlandophones puissent venir, surtout ceux qui travaillent ici et qui habitent ici“.

Les cours sont organisés par la Maison du néerlandais, une institution qui promeut la langue à Bruxelles et qui constate une baisse de niveau dans notre Région : “La situation est en train d’évoluer. Il y a un baromètre des langues qui le montre. Il y a, par exemple, moins de bilingues. C’est assez clair, le néerlandais perd du terrain. En revanche, je pense que l’intérêt pour le néerlandais n’a pas baissé“, assure Vincent Dewerie, chargé de projet.

L’objectif est que d’autres groupes suivent ces cours pour une meilleure représentation du néerlandais dans les commerces bruxellois.

■ Reportage de Simon Breem