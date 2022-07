Auderghem : l’élu MR qui disait “pousser un cycliste pour passer” s’excuse pour ses propos

Le vice-président du MR d’Auderghem avait suscité un tollé suite à un commentaire laissé sur la page Facebook de la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen).

Le commentaire n’était pas passé inaperçu : le 21 juillet 2021, Alexandre Piha a répondu à un commentaire sous la publication de la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) concernant l’inauguration d’une nouvelle bande cyclable à Anderlecht. Le vice-président du MR d’Auderghem et président de la section locale du MCC y a raconté une expérience personnelle au volant de sa voiture : “Un petit coup de frayeur et il ne recommencera plus. J’ai eu le cas sur une rue cyclable sur laquelle, certes, il était prioritaire, mais avait toute la place de se mettre sur la droite pour que je le dépasse. Il a voulu montrer qu’il était prioritaire et me laisser derrière lui en pleine nuit pour “faire le grand” devant sa copine… bah, il a failli “faire le grand” devant les infirmières. J’ai dû le pousser (sans le toucher) sur le côté pour passer et lui rappeler qu’il n’était pas seul sur la route et que même si Elke était ‘sa’ ministre, on ne se laissera pas faire“, lançait-il avec quelques emojis pour agrémenter le propos.

Ce commentaire a été rapidement repris et partagé sur les réseaux sociaux, avec de nombreuses réactions outrées quant à ce témoignage. Le dépassement d’un cycliste dans une rue cyclable est en effet interdit et la vitesse est limitée à 30 km/h. Le cycliste, lui, peut utiliser toute la largeur de la voie publique lorsqu’elle n’est ouverte qu’à son sens de circulation et la moitié de la largeur du côté droit lorsqu’elle est ouverte aux deux sens.

Face à ces multiples réactions, le président du MR bruxellois David Leisterh, originaire de Watermael-Boitsfort, avait indiqué qu’il allait investiguer ce dossier.

“Il ne s’agit en rien de la vision du MR”

Alexandre Piha, pour sa part, a envoyé un communiqué de presse, ce vendredi, pour présenter ses “sincères excuses” pour des propos “clairement déplacés”. “Tant le MR que le MCC ont vivement condamné ces propos inacceptables et s’en sont dissociés. En effet, il ne s’agit en rien de la vision du MR qui prône depuis longtemps un partage équitable et apaisé de l’espace public. Toute forme de violence est à proscrire. Rien ne peut justifier de mettre en danger quelconque usager de la voie publique“, précise-t-il. Avant d’affirmer qu’il n’avait pas mis les personnes citées dans son commentaire en danger, car il les a dépassées “dans un carrefour dans lequel la priorité de droite ne s’appliquait pas”.

Le militant libéral, candidat lors des élections communales de 2018 et régionales de 2019, continue ensuite en proposant “l’obligation de détention d’un permis théorique pour les vélos, trottinettes…” avant d’affirmer : “Les automobilistes se sentent continuellement pris pour cible sans que des alternatives viables leur soient proposées”.

