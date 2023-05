Les femmes ont une place à prendre en boulangerie

Le métier de boulanger et de pâtissier se féminise de plus en plus. Au Ceria, par exemple, l’Institut Emile Gryson, accueille 50 à 60% de jeunes filles. C’est un job physique, mais qu’à cela ne tienne, elles sont de plus en plus nombreuses à choisir ce type de formation. L’une des étudiantes participera d’ailleurs cette année au Mondial du pain, en octobre prochains. Une coupe du monde de boulangerie qui rassemble 18 pays.

Reportage Marie-Noëlle Dinant, Morgane Van Hoobrouck et Pierre Delmée