Anderlecht : une épicerie solidaire pour les étudiants ouvre au CERIA

Yannis Bakhouche, président de l’Association pour la Solidarité Étudiante en Belgique (ASEB), était l’invité du 12h30 pour exposer ce projet ouvert au CERIA.

Une épicerie solidaire à destination des étudiants a ouvert ses portes depuis ce lundi sur le campus du CERIA à Anderlecht. Elle a été lancée sur l’initiative de l’ASBL ASEB, en collaboration avec la Commission communautaire française (Cocof). Une distribution hebdomadaire va être organisée sur ce campus tous les lundis de 15h30 à 17h30, les étudiants doivent s’inscrire sur l’application “Au p’tit panier” (ici sur Android, ici sur iOS) pour bénéficier de ces colis alimentaires. Tous les étudiants des écoles d’enseignement supérieur et de promotion sociale de la Cocof peuvent bénéficier de cette aide.

Yannis Bakhouche, président de l’ASEB et médecin, explique comment cette épicerie fonctionnera : “Des étudiants en difficulté financière, envoyés par les services sociaux, peuvent bénéficier de paniers alimentaires, distribués toutes les semaines. Le panier alimentaire est composé de produits non périssables et de première nécessité. Des fruits et légumes, tout comme des produits frais seront également prévus. Nous bénéficions de produits invendus, mais nous achetons de plus des produits qu’on dit “moches”, qui ne sont pas vendus, car trop abimés alors qu’ils sont tout à fait consommables”.

Près de 600 étudiants déjà inscrits

“L’idée est d’inciter les étudiants à pouvoir faire eux-mêmes des recettes. Nous partageons aussi des recettes avec les produits que nous donnons sur les réseaux sociaux, pour aider ces jeunes”, ajoute Yannis Bakhouche, qui ajoute que ces épiceries solidaires ont par ailleurs un rôle social et d’échanges. Des zones d’écoute seront également prévues avec des acteurs sociaux, en charge de cette distribution alimentaire.

En moyenne, près de 600 étudiants viennent de manière hebdomadaire dans les 7 épiceries solidaires ouvertes par l’ASEB (dont 6 en Région bruxelloise). “Ces épiceries solidaires sont un réseau, qui permet de faciliter l’accès à l’aide alimentaire, mais aussi à des offres comme un accès gratuit à Internet pour les étudiants précarisés”, explique le président de l’ASBL.

■ Interview de Yannis Bakhouche, président de l’Association pour la Solidarité Étudiante en Belgique (ASEB), par Murielle Berck et Vanessa Lhuillier dans Le 12h30.