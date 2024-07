Fonctions critiques à Bruxelles: vendeurs et conducteurs de grues intègrent la liste, barmans et magasiniers en sortent

Plusieurs métiers dans la construction et la vente ont été ajoutés à la liste officielle des fonctions critiques publiée lundi par Actiris, le service bruxellois de l’emploi et de la formation. A l’inverse, plusieurs fonctions des secteurs horeca, du transport et de la logistique en ont disparu.

Trop peu de candidats, manque de qualifications, ou encore conditions de travail difficiles: cette liste dressée par Actiris compte 102 métiers définis comme fonctions critiques dans la Région de Bruxelles-Capitale, c’est-à-dire des fonctions pour lesquelles les employeurs éprouvent des difficultés à recruter du personnel. La liste complète est disponible ici.

Les nouveaux métiers ajoutés à la liste concernent principalement les secteurs de la construction (conducteurs de grues à tour, rénovateurs de façades, couvreurs de toits plats) et de la vente (directeurs de magasins, vendeurs, …).

Certaines fonctions ont également disparu de la liste, principalement dans les secteurs de l’horeca (barman, commis de cuisine, directeur de restaurant de collectivité), du transport et de la logistique (magasinier, responsable logistique).

La majorité des métiers sont toutefois présents sur la liste depuis plusieurs années, constate Actiris, notamment des métiers du secteur non marchand dans l’enseignement, les soins infirmiers, les métiers de l’horeca (serveurs et employés de cuisine) et les métiers du secteur de la construction (ouvriers de voirie, installateurs sanitaires, maçons).

Plusieurs raisons peuvent expliquer l’existence de fonctions critiques: trop peu de candidats pour certains métiers (métiers en pénurie), manque de qualifications (formation, expérience, connaissances linguistiques) ou encore conditions de travail perçues comme difficiles (travail lourd ou dangereux, horaires coupés, de week-end ou de nuit, statut précaire, rémunération faible). Actiris travaille à orienter et former les chercheurs d’emploi vers des métiers en pénurie et rappelle qu’une dispense de disponibilité peut être accordée dans certains cas: une liste des études et formations qui donnent droit à une dispense de disponibilité, si le chercheur d’emploi remplit les conditions requises.

Avec Belga