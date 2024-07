Molenbeek a célébré ses “Etoiles”

Depuis 2020 Molenbeek met chaque année à l’honneur certain.e.s de ses habitant.e.s, pour avoir marqué l’année, à l’occasion de la la soirée des « Etoiles de Molenbeek ».

La cérémonie a pris cette année une dimension nouvelles, indique la commune dans un communiqué. La soirée a eu lieu à la Maison des Cultures et de la Cohésion sociale. Elle était parrainée par Fatima Zibouh, co-chargée de mission Bruxelles 2030, et Jean-Michel Saive, pongiste multimédaillé, président du COIB et membre des Urban Youth Games.

Onze “Etoiles” ont ainsi été récompensées cette année :

Les artistes Hamida Ouassini et, à titre posthume, Paul Buyse, qui ont tous deux redynamisé le Parcours d’artistes MolenKoek; le comédien Ben Hamidou; Sara Rezki, la boxeuse et fondatrice de FightXlife; Hamza Sedouk et Aymane Berkakech, qui ont couru pour récolter des fonds pour les enfants de Palestine; la photographe Liliane Neeckelbrouck, née en 1929 à Molenbeek et très active dans son quartier; Mathias Mellaerts, de La Fonderie; Hajar Boulaich, réalisatrice d’émission radiophonique; Marcel Kidimbu Zola, de l’asbl GARS qui oeuvre pour la réinsersion des personnes en difficultés; Michèle Didden, de la Maison Didden installée de longue date à Molenbeek; Habiba Hamdaoui, de l’asbl qui soutient les personnes en situation de handicap.

Rédaction