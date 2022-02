Le plan de mobilité de Cureghem fait débat : “Il y a de la colère, les habitants veulent être concertés”

Fabrice Grosfilley a reçu dans + d’Actu l’échevine de la Mobilité Susanne Muller-Hubsch (Groen) et le conseiller communal d’opposition Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) pour évoquer ce dossier qui anime Anderlecht.

La commune d’Anderlecht a annoncé la mise en place d’un nouveau plan de mobilité afin de limiter le trafic de transit dans le quartier de Cureghem. Concrètement, le plan prévoit des rues à sens unique, des filtres de circulation et des boucles. Une décision qui fait débat au sein de la localité.

“Beaucoup d’espaces vont être libérés pour permettre d’animer les quartiers et de donner de l’espace aux riverains”, explique l’échevine comme principal argument de ce nouveau plan.

“Énoncé comme ça, c’est sympa. Mais si le collège avait consulté les riverains, ça aurait été pas mal. Il n’a pas fallu dix minutes, en promenant à Cureghem, pour me rendre compte que personne n’était au courant, et que ceux au courant étaient très mécontents de cette nouvelle initiative sans concertation. En plus, il n’y a pas de garantie que cela aille mieux dans les petites rues. Cela risque de créer des détours problématiques”, conteste Gaëtan Van Goidsenhoven.

Susanne Muller-Hubsch se défend d’un manque de concertation avec les Anderlechtois : “Il y a une concertation depuis un an à ce sujet. C’est chouette que le conseiller communal passe 10 minutes dans un quartier, nous on parle avec les habitants, les commerçants, les associations depuis des mois”. Ce à quoi Gaëtan Van Goidsenhoven répond : “On l’a compris : la décision est prise, quoiqu’il arrive. Mais ce type de plan, il faut le faire avec les habitants. Et croyez-moi, je suis le seul élu qui fait du porte à porte durant six ans. J’ai plus de retours et de légitimité à m’exprimer. Il y a de la colère par rapport à votre mépris”, dénonce-t-il.

