Joshua Nga Kana prolonge à Anderlecht jusqu’en 2029

Anderlecht a annoncé mardi la prolongation du contrat du jeune Joshua Nga Kana. Le milieu offensif, 17 ans, est désormais lié au RSCA jusqu’en 2029.

Nga Kana s’est révélé lors de la défunte saison en disputant 18 rencontres de Challenger Pro League avec les RSCA Futures, marquant trois buts. Il a effectué ses débuts en équipe première durant les Champions’ Playoffs, montant au jeu contre le Club Bruges lors de la première journée. Il a ensuite pris part à deux autres rencontres.

Nga Kana s’est également illustré lors du récent Euro des moins de 17 ans, où il a joué les cinq matchs de la Belgique, finaliste du tournoi: les deux premiers comme remplaçant et les trois suivants, dont la demi-finale et la finale, comme titulaire.

“À partir de cette saison, Joshua fera pleinement partie du noyau de l’équipe première”, a indiqué le club dans son communiqué.

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