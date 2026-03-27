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Anderlecht : démantèlement d’un réseau actif dans le trafic de stupéfiants

Le 11 mars 2026, la zone de police Midi a mené une vaste opération judiciaire marquée par 11 perquisitions simultanées, dont 8 renforcées, dans le cadre d’une enquête de longue haleine.

Cette intervention coordonnée fait suite à l’interpellation, en janvier 2025, d’un suspect pris en flagrant délit de trafic de stupéfiants. Les investigations approfondies qui ont suivi ont permis de révéler l’existence d’une organisation criminelle présumée.4

6 personnes sous mandat d’arrêt

Ces perquisitions ont permis l’interpellation de plusieurs personnes, dont 6 placées sous mandat d’arrêt. De plus, plus de 80.000 euros en espèces a été saisie, ainsi que 43,8 g de cocaïne, 500 g de cannabis, 2 voitures, 3 motos, 1 pistolet d’alarme et des produits de luxe..

À la suite des auditions, une nouvelle adresse de stockage a été identifiée à proximité de la place Lemmens. À la demande du juge d’instruction, une perquisition renforcée a été menée le 13 mars 2026.

Cette nouvelle opération a conduit à 2 privations de liberté judiciaires, la saisie de 5 490 € en espèces, 115 g de cocaïne, 850 g d’héroïne, 13 g de cannabis, 6 trottinettes et 6 téléphones portables.

Rédaction

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