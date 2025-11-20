Women’s Europa cup : élimination d’Anderlecht qui s’incline 2-1 à Vienne

Le RSCA Women s’est incliné 2-1 à l’Austria Vienne lors du match retour des huitièmes de finale de l’Europa Cup de football, mercredi, à la Generali Arena de Vienne. Après une défaite 0-1 à l’aller, Anderlecht est éliminée sur un score cumulé de 3-1.

Dès l’entame de match, les Anderlechtoises ont privé leur adversaire du ballon avec près de 70% de possession, mais se sont fait surprendre sur la première occasion cadrée autrichienne. Modesta Uka s’est infiltrée dans la défense mauve avant de délivrer une passe calibrée vers Katharina Schiechtl qui n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets (16e, 1-0).

À la demi-heure, l’Austria est passé proche de doubler la mise, mais l’envoi de Lena Triendl a été repoussé à même la ligne par Fran Meersman. Dans la foulée, Rimante Jonusaite a eu la balle de l’égalisation au bout du pied, mais son tir depuis l’entrée du rectangle n’a pas trouvé le cadre.

En début de seconde période, l’attaquante Courtney Strode a inscrit le deuxième but de la partie en surprenant Aude Waldbillig d’une frappe lobée des 30 mètres (54e, 2-0). Klara Folkesson, l’attaquante d’Anderlecht, a réduit la marque à 2-1 d’une frappe croisée dans le rectangle (79e).

Éliminées de la compétition européenne, les joueuses de Wouter Artz devront se remobiliser en vue de leur déplacement à Genk, dimanche, dans le cadre de la dixième journée de Super League.

Belga