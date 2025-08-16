Passer la navigation
Union-Standard, une affiche entre leaders au stade Marien ce soir

La 4e journée de Jupiler Pro League offrira une affiche entre l’Union Saint-Gilloise et le Standard, deux des leaders du championnat, ce soir à 20h45 au Parc Duden.

Avec 7 points sur 9, l’Union et le Standard partagent la tête du championnat avec Saint-Trond et Malines avant leur duel au stade Joseph Marien. Accrochés à l’Antwerp en ouverture, les champions de Belgique ont enchaîné deux succès contre Oud-Heverlee Louvain et à La Gantoise et en viseront un troisième ce samedi soir.

En face, le Standard ne sera pas un oiseau pour le chat comme en témoigne sa victoire convaincante contre Genk dimanche dernier (2-1). Après deux saisons moroses, les “Rouches” semblent avoir retrouvé des couleurs et voudront confirmer face aux Unionistes.

La journée de dimanche débutera par le déplacement d’Anderlecht à Dender à 13h30. Il s’agira d’un match piège pour les Bruxellois trois jours après leur déplacement au Sheriff Tiraspol en Moldavie face à une équipe de Dender qui n’a pris que 2 points en trois matches.

Belga

16 août 2025 - 09h05
Modifié le 14 août 2025 - 13h06
 

