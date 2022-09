Un record de Belgique et une victoire: les Bruxellois ont brillé au Memorial Van Damme

Le prestigieux Mémorial Van Damme s’est tenu ce vendredi soir au stade Roi Baudoin et a vu nos athlètes bruxellois briller.

Cynthia Bolingo, a réalisé une course quasi-parfaite au 400m pour terminer 3e en 50.19. Son opération, fin février, après une grave blessure au genou, ne l’a pas empêché d’améliorer d’un dixième sa marque réalisée en 2021 (50.29) et de battre le record de Belgique. Un résultat inespéré pour l’Uccloise : “Je ne pensais pas finir sur une si belle note, en plus au Mémorial Van Damme, en troisième place avec un si beau chrono. J’ai fait la course parfaite, j’ai essayé de rester super concentrée et je suis super fière” a-t-elle déclaré.

L’athlète du RCABW, qui a dû faire l’impasse sur les Mondiaux en raison de sa blessure, avait était revenue à la compétition mi-juillet avant de prendre la 7e place de l’Euro de Munich en août.

► Voir aussi|Memorial Van Damme : quels athlètes seront présents ?

Jonathan, Kévin et Dylan Borlée et leurs coéquipiers des Belgian Tornados, Alexander Doom et Jonathan Sacoor étaient au départ du 400 mètres messieurs. Kévin Borlée s’est imposé en 45.72, un chrono qu’il estime “correct” : “Je ne savais pas à quoi m’attendre après Munich et ma petite blessure. Les sensations étaient bonnes ce soir, c’était un peu difficile à la fin, mais dans l’ensemble, c’est une bonne course” a réagi Kévin Borlée. Jonathan a signé son meilleur temps de la saison, 4e en 45.90, après avoir dû renoncer aux Mondiaux d’Eugene en raison de sa blessure. Dylan Borlée a fini 5e en 46.07, et Sacoor 7e, en 46.60.

► Lire aussi| Nafi Thiam se confie avant le Memorial Van Damme : “Je voulais absolument participer et en profiter”

La jeune championne de Belgique 200m et inscrite à l’Excelsior, Delphine Nkansa a fini 8e au 100m pour son premier Mémorial Van Damme : “Je suis contente de ma course, techniquement je n’ai pas trop aimé mais je me suis rapprochée de mon record que j’ai réalisé en juillet ce qui prouve que mon travail avec mon coach fonctionne bien” s’est-elle réjouie.

M.D. avec Belga – Photo : Belga Image