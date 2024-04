Le stade Roi Baudouin continue à faire peau neuve

Après le remplacement de ses 50.000 sièges et le renouvellement de sa piste d’athlétisme, le stade Roi Baudouin a inauguré ce mardi de nouveaux espaces presse ainsi que des vestiaires à l’intérieur de la tribune d’honneur. Des travaux qui s’inscrivent dans le cadre d’un lifting du stade national, lancé en 2023.

Le chantier, financé par la Ville de Bruxelles, qui est à la fois propriétaire et gestionnaire du stade, avait démarré fin novembre 2023 et ont donc duré cinq mois, pour un budget d’1,5 million d’euros. Ces nouveaux travaux ont permis de doter l’enceinte sportive de nouveaux espaces dédiés à la presse : une salle de conférence de presse d’une capacité de 80 personnes avec accès direct aux gradins, des espaces de travail pour les journalistes, un studio TV, ainsi que plusieurs zones pour réaliser les interviews des joueurs après les matchs et pendant la mi-temps.

Les vestiaires “Home”, celui utilisé par les Diables Rouges, et “Away”, occupés par les équipes visiteuses, ont également été intégralement rénovés, de même que les vestiaires pour les arbitres. Enfin, les espaces consacrés aux tests anti-dopage ont été renouvelés, conformément aux prescriptions de l’UEFA, l’organisation faîtière du football européen. “Ces travaux de rénovation permettent d’offrir plus de confort aux utilisateurs du stade, pendant les matches des Diables Rouges, le Mémorial Van Damme ou encore les concerts qui se produisent au stade Roi Baudouin. Tous des évènements qui font rayonner notre Ville”, se réjouit le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close, cité dans un communiqué.

Exposition Raymond Goethals

“C’est plus méconnu, mais le stade Roi Baudouin, en dehors de ces très grands événements, est occupé régulièrement par des clubs sportifs pour leurs entraînements ou pour y organiser des événements sportifs ou des meetings de moindre ampleur. Cette modernisation des infrastructures c’est également pour eux”, souligne quant à lui l’échevin du Climat et des Sports de la Ville de Bruxelles, Benoit Hellings. Les joueurs de la Royale Union Saint-Gilloise et du Royal Antwerp Football Club seront les premiers à inaugurer les nouveaux vestiaires à l’occasion de la finale de la Coupe de Belgique de football, prévue ce 9 mai.

Par ailleurs, les espaces presse et vestiaires rénovés de même que le terrain, les gradins et d’autres endroits insolites du stade seront prochainement accessibles au grand public, annonce la Ville de Bruxelles. Dès le 21 septembre 2024, le “King Baudouin Stadium Tour” permettra à tout un chacun de découvrir le stade à l’occasion d’une visite immersive. Une exposition en hommage à la carrière de Raymond Goethals, l’entraîneur belge à succès, décédé il y a 20 ans, sera également accessible dans le parcours de visite.

Belga – Photo : Belga