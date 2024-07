Les Diables rouges éliminés de l’Euro par la France, Tedesco “abattu”

Les Diables rouges ont été éliminés en huitièmes de finale de l’Euro 2024, à la suite de leur courte défaite face à la France (1-0), lundi à Düsseldorf. Après une rencontre assez pauvre en occasions franches, c’est un Jan Vertonghen malheureux qui a dévié dans ses propres buts un envoi de Randal Kolo Muani à la 85e minute.

Les deux équipes se sont regardées dans le blanc des yeux pendant la première vingtaine de minutes de jeu. Les blocs restaient compacts et nul ne se pressait à organiser une offensive. Les Français ont néanmoins accumulé rapidement trois cartes jaunes, pour Aurélien Tchouaméni (14e), Antoine Griezmann (23e) et Adrien Rabiot (24e). Les premières étincelles sont venues de Kevin De Bruyne sur coup franc. Le capitaine belge a envoyé un ballon légèrement dévié devant les pieds de Mike Maignan, mais le portier français a su réagir à la trajectoire piégeuse pour repousser le danger (24e). Un débordement de Loïs Openda a offert une opportunité de frappe à Yannick Carrasco, mais sa tentative a buté sur le flanc de Theo Hernandez (28e). Quelques minutes plus tard, ce sont les Bleus qui sont sortis de leur boîte. Jules Koundé a réceptionné une ouverture vers le côté droit, et a amorcé un centre idéal repris de la tête par Marcus Thuram, au duel avec Wout Faes. Le ballon a échappé au cadre (34e).

Avec un Jérémy Doku bien ceinturé et De Bruyne relativement privé de liberté dans son milieu de terrain, la France a mis la main sur le dernier quart d’heure. Tchouaméni a décoché un tir lointain, légèrement gêné par Loïs Openda (39e) avant que Kylian Mbappé ne sème une petite panique au sein de la défense belge. Déséquilibré par Doku, le capitaine masqué a tenu bon pour glisser un nouveau ballon à Tchouaméni, son futur coéquipier au Real Madrid, qui a envoyé le cuir bien au-delà de la transversale (45e+1). Les deux équipes sont rentrées aux vestiaires sur un score vierge assez représentatif d’une mi-temps pauvre en occasions. Après le repos, les Bleus sont remontés sur la pelouse et ont poursuivi sur leur élan. Koen Casteels a dû s’étendre de tout son long sur un nouveau tir de Tchouaméni, dévié par Faes (49e). Thuram a manqué une tête (52e) avant une percée individuelle de Mbappé (54e). Ce dernier a été maladroit au moment de reprendre un centre à ras de terre de Koundé (56e).

En difficulté, la Belgique s’est créé pourtant l’opportunité la plus franche jusqu’alors. Pour la première fois en possession du ballon en phase offensive, De Bruyne a glissé un caviar en profondeur à Carrasco. Parti seul au but, l’ailier s’est finalement fait stopper par un tacle de dernière minute d’Hernandez aux portes du but (61e). Les Diables Rouges ont retrouvé du souffle, et l’entrée réussie d’Orel Mangala a permis à Romelu Lukaku de s’offrir une première occasion, un tir sec qui a été une nouvelle fois repoussé par le portier adverse (71e). William Saliba, dans une position peu commune (74e) puis Mbappé (78e) ont gaspillé deux chances d’ouvrir la marque avant que la Belgique ne se montre encore une fois, avec un coup de canon de De Bruyne qui a buté sur le roc Maignan (83e).

Le coup de poignard s’est produit quelques instants plus tard. Dos au but, Kolo Muani a créé la séparation avec Vertonghen et a tenté sa chance: le ballon a été dévié par le genou du défenseur anderlechtois avant d’aller mourir dans les filets, au-delà d’un Casteels impuissant (85e). Domenico Tedesco a tenté des changements de dernière minute et les Diables Rouges se sont timidement portés vers l’avant, mais ils n’ont pas réussi à marquer le but de la délivrance. En quarts de finale, vendredi à 21h00 à Hambourg, la France affrontera le Portugal ou la Slovénie. Ces deux derniers jouent à 21h00 à Francfort.