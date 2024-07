La Belgique retrouve la France en huitièmes de finale pour oublier 2018 et 2021

La Düsseldorf Arena sera le théâtre de la 76e confrontation entre la Belgique et la France en huitièmes de finale de l’Euro 2024 lundi à 18h00. L’occasion pour les Diables Rouges de tirer définitivement un trait sur les déceptions de 2018 et 2021.

Personne dans le monde du football belge n’a oublié la date du 10 juillet 2018. Sur la pelouse de Saint-Pétersbourg, les Diables Rouges s’inclinent 1-0 devant les Bleus et voient s’envoler leur rêve de finale au Mondial en Russie. Trois ans plus tard, les retrouvailles tournent de nouveau à l’avantage des Français en demi-finale de la Ligue des Nations. Menée 2-0 au repos, la France renverse la situation en seconde période pour s’imposer 3-2. “Ces matchs sont évidemment dans les têtes de joueurs”, a assuré le sélectionneur Domenico Tedesco dimanche en conférence de presse. “J’en ai parlé avec eux et je leur ai demandé quel était leur ressenti. Personnellement, je n’ai jamais affronté la France.

Ces deux matchs ne sont pas notre seule source de motivation. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous motiver.” Pour les Français, ces deux rencontres n’auront aucune incidence sur le duel ce lundi. “On ne part pas avec un avantage parce qu’on a gagné ces deux matchs. On a oublié plus facilement ces rencontres comme on les a gagnées. Les Belges, eux, ne les ont sûrement pas oubliées”, a confié Kylian Mbappé dimanche. L’objectif sera donc double pour la Belgique lundi: décrocher une première victoire face à la France dans un grand tournoi et se qualifier pour les quarts de finale. Le vainqueur de ce match défiera le Portugal ou la Slovénie qui s’affrontent lundi à 21h00 à Francfort.

Belga