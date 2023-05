Thomas Van Den Spiegel rejoint le conseil d’administration d’Anderlecht

L’homme est un ancien… basketteur.

Thomas Van Den Spiegel, CEO de Flanders Classics, va rejoindre le conseil d’administration d’Anderlecht. Le club l’a confirmé à Belga mardi. L’ancien basketteur a assisté lundi soir au conseil d’administration en tant qu’administrateur intérimaire. Il siègera au conseil en tant qu’administrateur pour Mauvavie après ratification par l’assemblée générale.

La société Mauvavie, fondée il y a un an et demi par Wouter Vandenhaute et son associé Geert Duyck pour racheter des parts du club, a droit à deux administrateurs au sein du conseil d’administration, a précisé le club. Un seul poste était pourvu jusqu’à présent, celui du président non-exécutif Wouter Vandenhaute. Van Den Spiegel occupera donc le second.

Ancien joueur notamment d’Ostende et du Real Madrid et double vainqueur de l’Euroligue avec le CSKA Moscou, Van Den Spiegel, 44 ans, est depuis 2018 le CEO de Flanders Classics, l’organisateur de six classiques cyclistes flamandes, dont le Tour des Flandres.

Le conseil d’administration d’Anderlecht s’est réuni lundi soir pour évaluer la saison décevante du Sporting, qui n’a pu se qualifier pour les playoffs après sa 11e place au terme de la phase classique.

Belga