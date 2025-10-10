Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Tennis : l’European Open se prépare au Palais 12

La 10ᵉ édition de l’European Open de tennis démarre ce week-end et se tient pour la première fois à Bruxelles, à l’ING Arena.

Nous avons pu assister ce matin à l’entraînement du jeune prodige belge, Raphaël Collignon, accompagné de son entraîneur Steve Darcis, face à un autre Belge, Gauthier Onclin.

■ Reportage de Valentine Rolus, Nicolas Scheenaerts et Pierre Delmée

Lire aussi :

Partager l'article

10 octobre 2025 - 17h17
Modifié le 10 octobre 2025 - 18h46
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

Aucun concours pour l'instant

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales