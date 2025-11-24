Tennis de table : le Logis Auderghem remporte les deux derbys face à l’Alpa Schaerbeek

Le Logis et l’Alpa s’affrontaient en nationale 1 et en nationale 2A ce samedi soir. Les Auderghemois ont remporté assez largement les deux derbys (12-4 et 11-5). Deux victoires qui leur permettent d’aborder positivement la suite de la saison.

Le Logis relégable en nationale 1, l’Alpa relégable en nationale 2A… les deux équipes jouaient avec un objectif : se donner de l’air en bas de tableau. Chose faite pour les Auderghemois avec une nette victoire 12-4 contre une équipe schaerbeekoise quelque peu diminuée. En division 2A, l’Alpa reste bon dernier après la défaite 11-5. Le Logis reste, lui, dans le milieu de classement.

À quelques tables de là, le Logis Audergem C affrontait Waterloo. Parmi les joueurs du club bruxellois, le jeune Florian Cambier. À 12 ans, il espère marcher dans les pas d’un ancien champion passé par le Logis : un certain… Jean-Michel Saive.

■ Un reportage de Aymeric Debongnie, Néo Fasquel et Quentin Carbonnelle