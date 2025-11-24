Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Tennis de table : le Logis Auderghem remporte les deux derbys face à l’Alpa Schaerbeek

Le Logis et l’Alpa s’affrontaient en nationale 1 et en nationale 2A ce samedi soir. Les Auderghemois ont remporté assez largement les deux derbys (12-4 et 11-5). Deux victoires qui leur permettent d’aborder positivement la suite de la saison.

Le Logis relégable en nationale 1, l’Alpa relégable en nationale 2A… les deux équipes jouaient avec un objectif : se donner de l’air en bas de tableau. Chose faite pour les Auderghemois avec une nette victoire 12-4 contre une équipe schaerbeekoise quelque peu diminuée. En division 2A, l’Alpa reste bon dernier après la défaite 11-5. Le Logis reste, lui, dans le milieu de classement.

À quelques tables de là, le Logis Audergem C affrontait Waterloo. Parmi les joueurs du club bruxellois, le jeune Florian Cambier. À 12 ans, il espère marcher dans les pas d’un ancien champion passé par le Logis : un certain… Jean-Michel Saive.

■ Un reportage de Aymeric Debongnie, Néo Fasquel et Quentin Carbonnelle

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales