Rugby : victoire écrasante pour le BRC face à La Hulpe

Le club boitsfortois n’a laissé aucune chance à son adversaire dans ce choc en vue d’accrocher le Top 2.

Le BRC est sorti largement vainqueur de son duel face à La Hulpe en Division 1 de rugby. Les deux équipes ont pourtant entamé la rencontre en affichant une égalité de points au classement. Sauf qu’au vu du score final, il n’y a pas eu match : 46-8 pour Boitsfort.

La différence était faite dès la première période (22-8), mais les Bruxellois ne se sont pas reposés sur leurs lauriers. Ils ont encore accentuer leur avance tout en se montrant intraitable défensivement.

Après deux défaites, le BRC se relance dans le sprint final vers les playoffs de la meilleure des manières.

■ Reportage de L. Dawidowicz et N. Fasquel