RSCA : Isaac Kiese Thelin sur le départ vers le FC Baniyas

Transféré en provenance des Girondins de Bordeaux le 5 janvier 2017, Thelin n’aura jamais réellement percé au RSCA. Depuis lors, il n’a joué que 45 matches (4 buts). Il a d’ailleurs enchaîné les prêts, à Waasland-Beveren, au Bayer Leverkusen, Malmö et Kasimpasa.

Thanks for this time, all the best🙏🏾 https://t.co/BEZmEBbjPc

— IsaacKieseThelin (@IKieseThelin) September 11, 2021