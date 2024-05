Qui sera sacré champion de Belgique ? Bruges a toutes les cartes en main, l’Union et Anderlecht en embuscade

Le rideau tombera sur la saison 2023/2024 de la Jupiler Pro League dimanche (18h30), à l’issue de la 10e et dernière journée des Champions Playoffs. Le Club Bruges est tout proche d’un 19e titre de champion de Belgique. Les Blauw-Zwart n’auront besoin que d’un point dans le derby face au Cercle. En embuscade, les Unionistes et les Anderlechtois peuvent encore mathématiquement rêver du titre.

Le titre couronnerait la spectaculaire remontée des Brugeois, auteurs d’un impressionnant 23 sur 27 en playoffs. Le Club comptait 19 points de retard sur l’Union Saint-Gilloise au terme de la phase classique. Le remplacement de l’entraîneur Ronny Deila par Nicky Hayen et la division des points par deux ont complètement relancé les Brugeois, qui ont aussi atteint les demi-finales de Conference League.

L’Union peut toujours rêver…

L’Union, qui recevra Genk, et Anderlecht, en déplacement à l’Antwerp, comptent trois points de moins que le Club (49 points). Des deux clubs bruxellois, c’est l’Union qui part avec un léger avantage pour coiffer les Brugeois au poteau. Une défaite brugeoise conjuguée à une victoire saint-gilloise et le titre prendra la direction du parc Duden après une attente de 89 ans. L’Union a dominé la phase classique mais a complètement loupé son entame de playoffs, perdant ses quatre premières rencontres. Pour la troisième année consécutive, les Jaune et Bleu pourraient manquer de peu le titre. Mais cette fois, ils termineront la saison avec un trophée grâce à la victoire en Coupe de Belgique.

… Anderlecht aussi

Anderlecht doit espérer une défaite brugeoise et un faux-pas de l’Union pour s’offrir un 35e titre, après sept ans de disette. La situation est d’autant plus compliquée pour les Mauve et Blanc qu’ils pouvaient eux-mêmes être sacrés la semaine passée. Mais la défaite contre le Club Bruges les ont fait reculer au troisième rang.

Le Club sera aussi sacré avec une défaite si l’Union et Anderlecht ne gagnent pas.

► Lire aussi | Troisième avant la dernière journée, Brian Riemer croit encore au titre

Qui pour la qualification européenne ?

Arbitres du titre, Genk (37 points) et le Cercle (36 points) se livreront à un duel à distance pour la quatrième place, synonyme de qualification européenne directe. Le cinquième jouera un barrage contre La Gantoise, lauréate des Europe Playoffs, pour décrocher le dernier ticket européen. Sixième, l’Antwerp (29 points) ne peut plus rien espérer.

Les Europe Playoffs s’achèveront samedi soir (20h30). Assurée de la première place, La Gantoise (45 points) recevra Saint-Trond (33 points). Oud-Heverlee Louvain (30 points) accueillera Westerlo (18 points). Le Standard (22 points) terminera le chemin de croix qu’ont constitué ces playoffs par un déplacement à Malines (36 points).

La grille de départ du prochain championnat sera aussi connue à l’issue du week-end. Dimanche (13h30), Courtrai et Lommel s’affrontent en match retour du barrage de promotion/relégation. Victorieux 0-1 à l’aller, les Courtraisiens sont en ballottage favorable.

Classement des Champions Playoffs

J G N P Bp Bc Pts

1. Club Bruges 9 7 0 2 21 6 49

2. Union Saint-Gilloise 9 3 4 2 15 12 46

3. Anderlecht 9 4 3 2 11 9 46

4. Genk 9 4 4 1 8 15 37

5. Cercle Bruges 9 3 3 3 13 13 36

6. Antwerp 9 1 8 0 4 17 29

Belga – Photos : Belga