L’Union Saint-Gilloise remporte la Coupe de Belgique, 89 ans après son dernier trophée

L’Union Saint-Gilloise a remporté jeudi sa première Coupe de Belgique depuis 1914 en battant en finale l’Antwerp 1-0. Au coup de sifflet final, Loic Lapoussin, qui évolue depuis quatre saisons sous les couleurs saint-gilloises, n’a pas caché son soulagement au micro de RTL: “On le méritait et on l’attendait depuis si longtemps”.

Pour l’ailier malgache, ce trophée est une première récompense méritée après trois saisons où l’Union a joué le haut du classement sans remporter le moindre titre. “Tout Bruxelles attendait ça, tous les fans attendaient ça et c’est un grand plaisir de leur rendre aujourd’hui. Je pense qu’on le méritait et qu’on l’attendait depuis longtemps. En tant que joueur, on joue pour gagner des titres. Avec tout ce qu’on a enduré depuis quatre ans, il nous fallait ce titre et cette année on a été le chercher”.

L’Union est également encore en lice pour remporter le championnat, et affrontera lundi le Club de Bruges au Jan Breydelstadion. “C’est incroyable. On va essayer d’aller au bout. Aujourd’hui, c’était une autre compétition et on va prendre le temps de savourer cette victoire”.

Le défenseur Christian Burgess a partagé le soulagement de son coéquipier au micro de Sporza. “Je suis très heureux. Nous sommes entrés dans l’histoire aujourd’hui en donnant au club un nouveau titre après de longues années”. L’Anglais est également revenu sur la fin de match difficile des Bruxellois. “L’Antwerp s’est bien battu à la fin. Il a fallu donner tout ce qui nous restait dans les jambes. S’il y avait eu des prolongations, je ne sais pas ce que nous aurions fait. Mais nous avons gagné, c’est le plus important”.