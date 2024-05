Jupiler Pro League : qui sera sacré champion de Belgique ?

Ce soir à 18h30, trois matchs en simultané dans le cadre des playoffs de la Pro League : Antwerp sera contre Anderlecht, l’Union contre Genk et le FC Bruges contre le Cercle. Le podium est encore inconnu et plusieurs scénarios sont possibles.

En tête, on retrouve Bruges, si il gagne ou bien si il fait match nul contre le Cercle, Brugeois seront sacrés champions. Cependant, si ils perdent, des rebondissements sont possibles du côté des clubs bruxellois. Si Anderlecht et l’Union ne s’imposent pas, c’est Bruges qui gagne, peu importe son score. La deuxième place rendra au club bruxellois qui aura le plus de point. En cas d’égalité, l’Union sera en deuxième position du classement.

Dans le cas où Anderlecht et l’Union gagnent leur match, c’est Saint-Gilles qui aura la première place. Enfin troisième possibilité, et c’est seulement dans ce cas de figure que le RSCA pourrait se placer en première place du podium : si Anderlecht gagne et non l’Union, le RSCA sera champion de Belgique.

■ Des explications de Jim Moskovics et Guillaume Bruwier / Un reportage de : Bryan Mommart, Guillaume Bruwier et Stéphanie Mira